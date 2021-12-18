«Лион» запретил фанатам посещать гостевые матчи после беспорядков в Париже
«Лион» выступил с заявление после беспорядков в гостевом матче 1/32 финала национального кубка против «Парижа».
Как сообщается на официальном сайте клуба, до тех пор, пока не будут установлены личности хулиганов, «Лион» запрещает группам болельщиков посещать выездные матчи.
В пятницу, 17 декабря, во время перерыва болельщики гостей напали на фанатов «Парижа», в результате зрители с трибун выбежали на поле. Также они использовали пиротехнику.
Матч в итоге не был доигран и после первого тайма счет был 1:1. Судьбу игры определят дисциплинарные органы французского футбола.
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Дополнительная информация:
https://www.ol.fr/fr-fr/contenus/articles/2021/12/18/l-ol-condamne-les-violences-durant-paris-fc-ol
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