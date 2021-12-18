Глава Федерации футбола Франции назвал катастрофой инцидент в матче «Пари» — «Лион»
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ прокомментировал беспорядки во время матча 1/32 финала национального кубка «Пари» — «Лион».
«Инциденты во время матча «Париж» — «Лион» в пятницу вечером на стадионе «Шарлети» недопустимы, — приводит слова главы RMS Sport. — Правильным решением было как можно быстрее прекратить этот матч. Судьи приняли отличное решение в сложной ситуации. Футбол и Кубок Франции являются противоположностью этим актам насилия. Эти несколько групп псевдо-сторонников, которые спровоцировали эти инциденты и насилие, не имеют права находиться на стадионе
Я сожалею об этих катастрофических инцидентах. В понедельник будем работать по инциденту, соберется дисциплинарный комитет после консультации с юристами".
Ранее «Лион» объявил о том, что болельщикам клуба запрещено посещать выездные матчи команды до выяснения всех деталей инцидента.
В пятницу, 17 декабря, во время перерыва болельщики гостей напали на фанатов «Парижа», в результате зрители с трибун выбежали на поле.
Матч не был доигран, после первого тайма счет был 1:1. Судьбу игры определят дисциплинарные органы французского футбола.
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Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/coupe-de-france/incidents-paris-fc-ol-le-graet-veut-des-interdictions-de-stade-systematiques_AV-202112180142.html
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