Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ прокомментировал беспорядки во время матча 1/32 финала национального кубка «Пари» — «Лион».

«Инциденты во время матча «Париж» — «Лион» в пятницу вечером на стадионе «Шарлети» недопустимы, — приводит слова главы RMS Sport. — Правильным решением было как можно быстрее прекратить этот матч. Судьи приняли отличное решение в сложной ситуации. Футбол и Кубок Франции являются противоположностью этим актам насилия. Эти несколько групп псевдо-сторонников, которые спровоцировали эти инциденты и насилие, не имеют права находиться на стадионе

Я сожалею об этих катастрофических инцидентах. В понедельник будем работать по инциденту, соберется дисциплинарный комитет после консультации с юристами".

Ранее «Лион» объявил о том, что болельщикам клуба запрещено посещать выездные матчи команды до выяснения всех деталей инцидента.

В пятницу, 17 декабря, во время перерыва болельщики гостей напали на фанатов «Парижа», в результате зрители с трибун выбежали на поле.

Матч не был доигран, после первого тайма счет был 1:1. Судьбу игры определят дисциплинарные органы французского футбола.