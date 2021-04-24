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«Лион» ведет переговоры по выкупу Де Шильо у «Ювентуса»

07:58
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«Лион» ведет переговоры по выкупу арендованного у «Ювентуса» защитника Маттиа Де Шильо, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, сумма трансфера может составить 3 миллиона евро. Сообщается, что сам футболист хочет остаться в французской команде.

Де Шильо перешел в «Лион» на правах аренды в октябре 2020 года. 28-летний итальянец провел 29 матчей за французскую команду, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

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