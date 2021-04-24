«Лион» ведет переговоры по выкупу Де Шильо у «Ювентуса»
«Лион» ведет переговоры по выкупу арендованного у «Ювентуса» защитника Маттиа Де Шильо, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, сумма трансфера может составить 3 миллиона евро. Сообщается, что сам футболист хочет остаться в французской команде.
Talks ongoing between #OlympiqueLyon and #Juventus for Mattia #DeSciglio. The italian fullback wants to stay at #OL, which are working to sign him (now is on loan) on a permanent deal for € 3M. #transfers https://t.co/gTHWecSxU0— Nicol? Schira (@NicoSchira) April 24, 2021
Де Шильо перешел в «Лион» на правах аренды в октябре 2020 года. 28-летний итальянец провел 29 матчей за французскую команду, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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