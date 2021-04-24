Вратарь «Лилля» может перейти в «Милан»
«Милан» интересуется вратарем «Лилля» Майком Маньяном, сообщает Calciomercato.
По информации источника, «россонери» рассматривают 25-летнего француза в качестве возможной замены Джанлуиджи Доннарумме, который может покинуть команду летом.
В сезоне-2020/21 Маньян провел 43 матча за «Лилль» и пропустил 35 мячей, проведя 20 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/milan-svolta-portiere-donnarumma-non-firma-bloccato-maignan-59688
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