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Вратарь «Лилля» может перейти в «Милан»

07:49
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«Милан» интересуется вратарем «Лилля» Майком Маньяном, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «россонери» рассматривают 25-летнего француза в качестве возможной замены Джанлуиджи Доннарумме, который может покинуть команду летом.

В сезоне-2020/21 Маньян провел 43 матча за «Лилль» и пропустил 35 мячей, проведя 20 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/milan-svolta-portiere-donnarumma-non-firma-bloccato-maignan-59688

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