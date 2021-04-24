«ПСЖ» не станет выкупать Флоренци у «Ромы»
«ПСЖ» не станет выкупать арендованного у «Ромы» защитника Алессандро Флоренци, сообщает Football Italia.
По информации источника, клуб изменил планы на футболиста после прихода на пост главного тренера Маурисио Почеттино. Сообщается, что сумма, прописанная в опции выкупа, составляет 9 миллионов евро.
Флоренци перешел в «ПСЖ» в сентябре 2020 года на правах аренды из «Ромы». 30-летний итальянец провел 30 матчей в составе парижан, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/169635/psg-wont-take-florenzi-option
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