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«ПСЖ» не станет выкупать Флоренци у «Ромы»

12:59
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«ПСЖ» не станет выкупать арендованного у «Ромы» защитника Алессандро Флоренци, сообщает Football Italia.

По информации источника, клуб изменил планы на футболиста после прихода на пост главного тренера Маурисио Почеттино. Сообщается, что сумма, прописанная в опции выкупа, составляет 9 миллионов евро.

Флоренци перешел в «ПСЖ» в сентябре 2020 года на правах аренды из «Ромы». 30-летний итальянец провел 30 матчей в составе парижан, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/169635/psg-wont-take-florenzi-option

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