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«Лион» уступил «Ренну». Камавинга забил победный гол

21:01
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В матче 18-го тура чемпионата Франции «Лион» принимал «Ренн». Гости победили со счетом 1:0.

Единственный мяч забил 17-летний полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга.

Чемпионат Франции. Лига 1

18-й тур

«Лион» — «Ренн» — 0:1 (0:0)

Гол: Камавинга, 89.

«Лион»: Антони Лопеш, Рафаэл да Силва (Корне, 90), Денайер, Тете, Аннерсен, Тузар, Рен-Аделаид (Б.Траоре, 35), Ауар, Какере, Депай (Террье, 46), Дембеле.

«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, А.Траоре, Мауасса (Гнаньон, 71), Гренье (Юну, 70), Буриго, Леа Силики, Камавинга, Ньянг (Дель Кастильо, 83), Рафинья.

Предупреждения: Ньянг, 45+1. Б.Траоре, 53. Аннерсен, 56. Буриго, 76. Гнаньон, 82. Какере, 90+1.

Судья: Бастьен (Франция).

15 декабря. Лион. Стадион «Люмьер».

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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