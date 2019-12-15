«Лион» уступил «Ренну». Камавинга забил победный гол
В матче 18-го тура чемпионата Франции «Лион» принимал «Ренн». Гости победили со счетом 1:0.
Единственный мяч забил 17-летний полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга.
Чемпионат Франции. Лига 1
18-й тур
«Лион» — «Ренн» — 0:1 (0:0)
Гол: Камавинга, 89.
«Лион»: Антони Лопеш, Рафаэл да Силва (Корне, 90), Денайер, Тете, Аннерсен, Тузар, Рен-Аделаид (Б.Траоре, 35), Ауар, Какере, Депай (Террье, 46), Дембеле.
«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, А.Траоре, Мауасса (Гнаньон, 71), Гренье (Юну, 70), Буриго, Леа Силики, Камавинга, Ньянг (Дель Кастильо, 83), Рафинья.
Предупреждения: Ньянг, 45+1. Б.Траоре, 53. Аннерсен, 56. Буриго, 76. Гнаньон, 82. Какере, 90+1.
Судья: Бастьен (Франция).
15 декабря. Лион. Стадион «Люмьер».
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