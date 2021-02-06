«Лион» разгромил «Страсбур» и возглавил чемпионат Франции

«Лион» в домашней игре 24-го тура французской лиги 1 переиграл «Страсбур» (3:0) и вышел на первое место в турнирной таблице.

Дубль у хозяев сделал Мемфис Депай, еще один мяч забил Карл Токо Экамби.

Победа помогла «Лиону» набрать 52 очка и как минимум на день обойти «Лилль», которому завтра предстоит выездная игра с «Нантом». «Страсбур» с 25 очками в 24 матчах идет 15-м.

Чемпионат Франции

Лига 1

24-й тур

«Лион» — «Страсбур» — 3:0 (2:0)

Голы: Депай, 20 (1:0). Токо-Экамби, 30 (2:0). Депай, 68 (3:0).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу (Бенламри, 71), Дюбуа, Диоманде (Де Шильо, 89), Тиагу Мендес, Ауар, Лукас Пакета, Депай (Шерки, 71), Корне, Токо-Экамби (Да Силва, 88), Кадевере (Слимани, 71).

«Страсбур»: Кавасима, Кароль, Митрович, Джикю, Каси, Томассон, Прцич (Льенар, 67), Аолу (Сиссоко, 67), Уорис (Беллегард, 78), Диалло, Зохи (Шахири, 77).

Предупреждения: Томассон, 14. Марселу, 41. Диоманде, 61.

Удаление: Томассон, 14.

Судья: Делерю.

6 февраля. Лион. Стадион «Люмьер».