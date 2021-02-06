Товен покинет «Марсель» летом

Нападающий «Марселя» Флориан Товен покинет клуб летом, сообщает в Twitter журналист Николо Скира. У него истекает срок контракта с французской командой.

На Товена претендуют «Милан» и «Севилья». Итальянский клуб предлагает 28-летнему французу контракт до 2025 года с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон.

В сезоне-2020/21 Товен провел 28 матчей за «Марсель», на его счету 7 голов и 9 результативных передач.