Сампаоли, Фавр и Маццарри претендуют на пост главного тренера «Марселя»
23:22
«Марсель» продолжает вести переговоры с кандидатами на пост главного тренера команды. Фаворитом является бывший главный тренер «Севильи» и сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, пишет в Twitter журналист Альфредо Педула.
Однако Сампаоли намерен доработать сезон в Бразилии с «Атлетико Минейро».
Также на пост главного тренера французского клуба претендуют Люсьен Фавр и Вальтер Маццарри.
Фавр, который по ходу сезона покинул «Боруссию» из Дортмунда, готов начать работу в «Марселе» с лета 2021 года.
Последним местом работы Маццари был «Торино», который он покинул в августе 2020 года.
1 февраля ушел в отставку главный тренер «Марселя» Андре-Виллаш Боаш.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю