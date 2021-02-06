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Сампаоли, Фавр и Маццарри претендуют на пост главного тренера «Марселя»

23:22
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«Марсель» продолжает вести переговоры с кандидатами на пост главного тренера команды. Фаворитом является бывший главный тренер «Севильи» и сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, пишет в Twitter журналист Альфредо Педула.

Однако Сампаоли намерен доработать сезон в Бразилии с «Атлетико Минейро».

Также на пост главного тренера французского клуба претендуют Люсьен Фавр и Вальтер Маццарри.

Фавр, который по ходу сезона покинул «Боруссию» из Дортмунда, готов начать работу в «Марселе» с лета 2021 года.

Последним местом работы Маццари был «Торино», который он покинул в августе 2020 года.

1 февраля ушел в отставку главный тренер «Марселя» Андре-Виллаш Боаш.

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