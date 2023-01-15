«Лион» на своем поле проиграл «Страсбуру»

«Лион» на своем поле проиграл «Страсбуру» в матче 19-го тура чемпионата Франции со счетом 1:2.

«Лион» не может выиграть на протяжении трех матчей, команда занимает 8-е место в турнирной таблице.

«Страсбур» одержал всего вторую победу в сезоне и поднялся пока на 16-ю строчку (15 очков).