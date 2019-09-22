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«Лион» — «ПСЖ»: Шупо-Мотинг и Неймар выйдут в атаке парижан с первых минут

21:18
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Стали известны составы «Лиона» и «ПСЖ» на матч 6-го тура чемпионата Франции. С первых минут в атаке парижан выйдет Неймар.

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Марселу, Коне, Ауар, Тиагу Мендеш, Дембеле, Рейн-Аделаид, Депай.

«ПСЖ»: Навас, Менье, Тиагу Силва, Диалло, Маркиньюс, Бернат, Андер Эррера, Гейе, Ди Мария, Шупо-Мотинг, Неймар.

Отметим, что нападающие «ПСЖ» Кильян Мбаппе, Эдинсон Кавани и Мауро Икарди травмированы.

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