Стали известны составы «Лиона» и «ПСЖ» на матч 6-го тура чемпионата Франции. С первых минут в атаке парижан выйдет Неймар.

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Марселу, Коне, Ауар, Тиагу Мендеш, Дембеле, Рейн-Аделаид, Депай.

«ПСЖ»: Навас, Менье, Тиагу Силва, Диалло, Маркиньюс, Бернат, Андер Эррера, Гейе, Ди Мария, Шупо-Мотинг, Неймар.

Отметим, что нападающие «ПСЖ» Кильян Мбаппе, Эдинсон Кавани и Мауро Икарди травмированы.