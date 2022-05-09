Тренер «Лиона» назвал провалом нынешний сезон для команды

Главный тренер «Лиона» Петер Бос назвал этот сезон для команды «провальным».

«Этот сезон — провал... Я не могу объяснить, почему так происходит. Мы можем выиграть со счетом 3:0 в Марселе и сделать это по делу, но затем проиграть аутсайдеру», — цитирует тренера L'Equipe.

«Лион» вылетел из Лиги Европы на стадии четвертьфинала, уступив «Вест Хэму».

В данный момент «Лион» занимает восьмое место в чемпионате (55 очков), отставая на 5 очков от зоны еврокубков.