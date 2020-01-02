«Лион» отверг предложение «Челси» в 40 миллионов евро о трансфере Дембеле

«Челси» намерен приобрести нападающего «Лиона» Мусса Дембеле. Лондонский клуб предложил за 23-летнего француза 40 миллионов евро, но получил отказ от «Лиона», сообщает L'Equipe.

Французский клуб не хочет продавать Дембеле этой зимой. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Дембеле провел 25 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.