Агент Головина сообщил, что футболист вернулся в расположение «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил «СЭ», что футболист вернулся в расположение клуба из отпуска.

«Александр сегодня вернулся в расположение «Монако». С сегодняшнего дня у клуба начинается сбор», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Головин забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 45 матчах за «Монако» во всех турнирах.

Команда по итогам прошедшего сезона заняла шестое место в лиге 1, набрав 65 очков.