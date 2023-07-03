Агент Головина сообщил, что футболист вернулся в расположение «Монако»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил «СЭ», что футболист вернулся в расположение клуба из отпуска.
«Александр сегодня вернулся в расположение «Монако». С сегодняшнего дня у клуба начинается сбор», — сказал Клюев «СЭ».
В сезоне-2022/23 Головин забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 45 матчах за «Монако» во всех турнирах.
Команда по итогам прошедшего сезона заняла шестое место в лиге 1, набрав 65 очков.
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13
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15
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16
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17
|Гавр
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
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Нант – Тулуза
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|13.08
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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