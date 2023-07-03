«Милан» предложил 14 миллионов евро за Пулишича — «Челси» требует 20 миллионов

«Милан» устно предложил «Челси» 14 миллионов евро за переход полузащитника Кристиана Пулишича, сообщает The Athletic.

По информации источника, в руководстве синих считают, что американец стоит больше, и готовы отпустить его за 20 миллионов евро. Сам Пулишич уже достиг соглашения о личном контракте с «россонери».

24-летний игрок выступает за «Челси» с января 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2024 года.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Пулишич провел 24 матча, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.