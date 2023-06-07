«Лион» объявил об уходе Дембеле

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле покинет команду по окончании сезона, сообщает официальный сайт французского клуба.

В конце июня у 26-летнего форварда истекает контракт с «Лионом». Он выступал за команду с 2018 года.

В минувшем сезоне Дембеле провел 28 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.