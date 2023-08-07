«Лион» объявил о переходе экс-игрока «Арсенала» Мэйтленда-Найлза

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«Лион» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Энсли Мэйтлендом-Найлзом.

Соглашение 25-летнего англичанина с французским клубом рассчитано на четыре сезона — до 30 июня 2027 года.

Мэйтленд-Найлз является воспитанником «Арсенала». Полузащитник покинул лондонский клуб этим летом в статусе свободного агента. В составе «канониров» Мэйтленд-Найлз становился обладателем Кубка Англии (2016/17, 2019/20) и обладателем Суперкубка Англии (2017, 2020).

Сезон-2022/23 футболист провел в «Саутгемптоне» на правах аренды. Он сыграл 27 матчей и отметился 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.