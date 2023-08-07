«Лион» объявил о переходе экс-игрока «Арсенала» Мэйтленда-Найлза
«Лион» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Энсли Мэйтлендом-Найлзом.
Соглашение 25-летнего англичанина с французским клубом рассчитано на четыре сезона — до 30 июня 2027 года.
Мэйтленд-Найлз является воспитанником «Арсенала». Полузащитник покинул лондонский клуб этим летом в статусе свободного агента. В составе «канониров» Мэйтленд-Найлз становился обладателем Кубка Англии (2016/17, 2019/20) и обладателем Суперкубка Англии (2017, 2020).
Сезон-2022/23 футболист провел в «Саутгемптоне» на правах аренды. Он сыграл 27 матчей и отметился 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
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14
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15
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16
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17
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
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|13.08
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Нант – Тулуза
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Ренн – Метц
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