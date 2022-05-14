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14 мая, 23:57

«Лион» победил «Нант», «Метц» обыграл «Анже»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Лион» победил «Нант» в матче 37-го тура чемпионата Франции со счетом 3:2.

У «Лиона» голы забили Мусса Дембеле, Лукас Пакета и Тете. В составе «Нанта» отличились Кантен Мерлен и Вилан Сиприен.

В других матчах тура «Бордо» и «Лорьян» сыграли вничью (0:0), а «Метц» обыграл «Анже» со счетом 1:0.

«Лион» набрал 58 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Нанта» 54 очка и 9-я позиция.

В активе «Бордо» 28 очков и последнее, 20-е место. «Лорьян» набрал 35 очков и занимает 17-ю строчку. У «Метца» 31 очко и 18-е место, а «Анже» находится на 14-й позиции с 38 очками.

Франция. Лига 1. 37-й тур
14 мая, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
3:2
Нант
Голы
Дембеле, 9 (1:0), Лукас Пакета, 78 (2:0), Мерлен, 81 (2:1), Тете, 85 (3:1), Сиприен, 90 (3:2)
Лион
Антони Лопеш Люкеба Энрике Густо Да Силва (Боатенг, 73) Лукас Пакета Февр (Ауар, 64) Ндомбеле (Какере, 63) Токо Экамби Дембеле (Баркола, 64) Тете
Нант
Лафон Фабиу да Силва Жиротто Аппиа Кастеллетто Сиприен Блас (Жеббель, 81) Коко (Коршья, 72) Коло Муани (Кулибали, 72) Саймон (Букари, 72) Мерлен
Предупреждения
Ндомбеле 61’  - 
Судьи
Батта (Франция)
Франция. Лига 1. 37-й тур
14 мая, 22:00. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Бордо
0:0
Лорьян
Бордо
Пуссен Ахмедходжич Мангаш (Менса, 74) Марселу Кватенг (Уден, 74) Игнатенко Франсержиу (Баква, 85) Гилавоги Мара Хван Уй Джо (Бриан, 81) Дилросюн (Клидже, 81)
Лорьян
Дрейер Абержель Ляпорт Мендес Морель Ле Гофф Ле Фе Лемуан Моффи (Коне, 69) Лорьенте (Петро, 90) Уаттара (Монкондюи, 74)
Предупреждения
Игнатенко 24’, Франсержиу 70’, Ахмедходжич 90’  -  Лемуан 45’, Уаттара 52’, Лорьенте 56’, Ле Фе 90’
Удаления
Менса 86’
Судьи
Бюке (Франция)
Франция. Лига 1. 37-й тур
14 мая, 22:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
1:0
Анже
Судьи
Пиньяр (Франция)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
ФК Анже
ФК Бордо
ФК Лион
ФК Лорьян
ФК Метц
ФК Нант
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 25 8 4 85-36 83
2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 37 12 7 18 49-59 43
14
 Анже 37 9 11 17 42-55 38
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
16
 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
18
 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
19
 Метц 37 6 13 18 35-64 31
20
 Бордо 37 5 13 19 48-89 28
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21.05 22:00
Анже – Монпелье
 - : -
21.05 22:00
Брест – Бордо
 - : -
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
21.05 22:00
Ланс – Монако
 - : -
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 - : -
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 - : -
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 - : -
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 - : -
21.05 22:00
ПСЖ – Метц
 - : -
21.05 22:00
Реймс – Ницца
 - : -
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 26
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 24
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 33 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 31 2 7
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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