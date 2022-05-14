«Лион» победил «Нант», «Метц» обыграл «Анже»

«Лион» победил «Нант» в матче 37-го тура чемпионата Франции со счетом 3:2.

У «Лиона» голы забили Мусса Дембеле, Лукас Пакета и Тете. В составе «Нанта» отличились Кантен Мерлен и Вилан Сиприен.

В других матчах тура «Бордо» и «Лорьян» сыграли вничью (0:0), а «Метц» обыграл «Анже» со счетом 1:0.

«Лион» набрал 58 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Нанта» 54 очка и 9-я позиция.

В активе «Бордо» 28 очков и последнее, 20-е место. «Лорьян» набрал 35 очков и занимает 17-ю строчку. У «Метца» 31 очко и 18-е место, а «Анже» находится на 14-й позиции с 38 очками.