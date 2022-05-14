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14 мая, 23:58

Дубль Месси помог «ПСЖ» разгромить «Монпелье», «Марсель» проиграл «Ренну»

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«ПСЖ в гостевом матче 37-го тура чемпионата Франции разгромил «Монпелье» со счетом 4:0.
Фото PSG_inside, Twitter

«ПСЖ в гостевом матче 37-го тура чемпионата Франции разгромил «Монпелье» со счетом 4:0. Дубль оформил Лионель Месси. Еще по голу забили Анхель Ди Мария и Килиан Мбаппе (с пенальти). Последний также отдал две голевые передачи.

«ПСЖ» обеспечил себе первое место за несколько туров до конца чемпионата. «Монпель» за тур до финиша на 13-м месте.

В других матчах тура «Ренн» дома победил «Марсель» (2:0), а «Лилль» в гостях обыграл «Ниццу» (3:1).

«Марсель» занимает третье место в таблице, уступая идущему на втором месте «Монако» лишь по дополнительным показателям. «Ренн» — на четвертом месте, Ницца — шестая, «Лилль» — десятый.

Франция. Лига 1. 37-й тур
14 мая, 22:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
0:4
ПСЖ
Голы
Месси, 6 (0:1), Месси, 20 (0:2), Ди Мария, 26 (0:3), Мбаппе, 60 (0:4)
Монпелье
Берто Суке (Самбия, 76) Тулер (Жермен, 53) Козза Ристич Ферри Шотар Эстев Молле (Леруа, 77) Мавидиди (Джоаккини, 53) Делайе (Ойонго, 73)
ПСЖ
Доннарумма Серхио Рамос Маркиньюс Бернат (Хакими, 85) Керер (Нуну Мендеш, 85) Верратти Вейналдум (Симонс, 69) Эррера (Мишу, 68) Мбаппе Ди Мария (Гассама, 89) Месси
Предупреждения
Суке 42’, Ферри 89’  -  Эррера 34’, Симонс 69’, Мбаппе 85’, Маркиньюс 90’
Судьи
Стина (Франция)
Франция. Лига 1. 37-й тур
14 мая, 22:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:0
Марсель
Голы
Буриго, 12 (1:0), Майер, 35 (2:0)
Ренн
Гомис Трюффер (Мелинг, 80) Агерд Омари Траоре Сантамария Буриго (Ассиньон, 76) Тэ (Мартен, 80) Майер Террье (Угочукву, 90) Лаборд (Гирасси, 80)
Марсель
Манданда Салиба Перес Чалета-Цар (Дьенг, 64) Камара Гендузи Харит Жерсон Ронжье Гей (Лирола, 73) Дженгиз Юндер
Предупреждения
Тэ 27’  -  Чалета-Цар 64’, Гей 70’
Судьи
Бастьен (Франция)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 25 8 4 85-36 83
2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 37 12 7 18 49-59 43
14
 Анже 37 9 11 17 42-55 38
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
16
 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
18
 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
19
 Метц 37 6 13 18 35-64 31
20
 Бордо 37 5 13 19 48-89 28
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21.05 22:00
Анже – Монпелье
 - : -
21.05 22:00
Брест – Бордо
 - : -
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
21.05 22:00
Ланс – Монако
 - : -
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 - : -
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 - : -
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 - : -
21.05 22:00
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 26
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 24
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Мартен Террье

Ренн

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 33 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 31 2 7
Жемерсон

Жемерсон

Метц

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