Дубль Месси помог «ПСЖ» разгромить «Монпелье», «Марсель» проиграл «Ренну»

«ПСЖ в гостевом матче 37-го тура чемпионата Франции разгромил «Монпелье» со счетом 4:0. Дубль оформил Лионель Месси. Еще по голу забили Анхель Ди Мария и Килиан Мбаппе (с пенальти). Последний также отдал две голевые передачи.

«ПСЖ» обеспечил себе первое место за несколько туров до конца чемпионата. «Монпель» за тур до финиша на 13-м месте.

В других матчах тура «Ренн» дома победил «Марсель» (2:0), а «Лилль» в гостях обыграл «Ниццу» (3:1).

«Марсель» занимает третье место в таблице, уступая идущему на втором месте «Монако» лишь по дополнительным показателям. «Ренн» — на четвертом месте, Ницца — шестая, «Лилль» — десятый.