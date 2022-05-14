«Монако» победил «Брест», Бен Йеддер оформил хет-трик, Головин был заменен в концовке

«Монако» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Франции победил «Брест» со счетом 4:2. Хет-трик оформил Виссам Бен Йеддер.

Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте.

«Монако» за тур до финиша чемпионата поднялся на второе место в турнирной таблице, которое дает право на прямой выход в Лигу чемпионов. «Брест» — 11-й.

В других матчах тура «Ланс» победил «Труа» (3:1), «Страсбур» обыграл «Клермон» (1:0), а «Реймс» взял верх над «Сент-Этьеном» (2:1).