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«Клермон Фут» всухую обыграл «Лилль» в домашнем матче чемпионата Франции

19:58
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«Клермон Фут» обыграл «Лилль» в матче 10-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась в Клермоне и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал защитник Виталь Н’Симба.

«Клермон Фут» набрал 13 очков в 10 матчах и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лилль» (14)  — на 8-м месте.

Чемпионат Франции. Лига 1 

10-й тур 

«Клермон Фут» — «Лилль» — 1:0 (1:0)

Гол: Н`Симба, 32. 

«Клермон Фут»: Десма, Унтонджи, Ожье, Н`Симба, Зедадка, Бертомье (Иглесиас, 85), Доссу (Телль, 78), Гастьен, Абдул Самед, Рашани (Аллевина, 71), Байо (Амель, 77).

«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Гудмундссон (Брадарич, 71), Андре (Онана, 60), Ренату Санчеш (Юсуф Языджи, 60), Шека, Бамба, Иконе (Гомеш, 81), Веа.

Предупреждения: Ренату Санчеш, 32. Шека, 57. Телль, 85. 

Судья: Ваттеллье (Франция).

16 октября. Клермон. Стадион «Габриэль Монпье».

Клермон Фут - Лилль

 

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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