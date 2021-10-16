«Клермон Фут» всухую обыграл «Лилль» в домашнем матче чемпионата Франции
«Клермон Фут» обыграл «Лилль» в матче 10-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась в Клермоне и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал защитник Виталь Н’Симба.
«Клермон Фут» набрал 13 очков в 10 матчах и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лилль» (14) — на 8-м месте.
Чемпионат Франции. Лига 1
10-й тур
«Клермон Фут» — «Лилль» — 1:0 (1:0)
Гол: Н`Симба, 32.
«Клермон Фут»: Десма, Унтонджи, Ожье, Н`Симба, Зедадка, Бертомье (Иглесиас, 85), Доссу (Телль, 78), Гастьен, Абдул Самед, Рашани (Аллевина, 71), Байо (Амель, 77).
«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Гудмундссон (Брадарич, 71), Андре (Онана, 60), Ренату Санчеш (Юсуф Языджи, 60), Шека, Бамба, Иконе (Гомеш, 81), Веа.
Предупреждения: Ренату Санчеш, 32. Шека, 57. Телль, 85.
Судья: Ваттеллье (Франция).
16 октября. Клермон. Стадион «Габриэль Монпье».
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