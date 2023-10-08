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Сегодня, 15:53

Гол Обамеянга помог «Марселю» обыграть «Гавр»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Марсель» обыграл «Гавр» в матче 8-го тура лиги 1 — 3:0.

В составе «Марселя» забитыми мячами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (21-я минута) и Исмаила Сарр (84-я минута). Аруна Санганте из «Гавра» забил автогол на 18-й минуте.

Российский полузащитник гостей Далер Кузяев вышел на замену на 59-й минуте.

После 8 матчей «Марсель» занимает шестую строчку в турнирной таблице лиги 1, набрав 12 очков. «Гавр» — 13-й (девять очков).

Франция. Лига 1. 8-й тур
08 окт, 14:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
3:0
Гавр
Футбол
ФК Гавр
ФК Марсель
1
0
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«Марсель» — «Гавр»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
2
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
3
 Брест 7 4 2 1 8-6 14
4
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
5
 ПСЖ 7 3 3 1 14-6 12
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
7
 Ренн 7 2 5 0 13-7 11
8
 Лилль 7 3 2 2 10-9 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
11
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
12
 Тулуза 7 2 3 2 9-8 9
13
 Гавр 8 2 3 3 10-12 9
14
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
15
 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
16
 Лорьян 7 1 3 3 10-15 6
17
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
18
 Лион 7 0 2 5 3-13 2
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34 тур
6.10 22:00
Страсбур – Нант
 1 : 2
7.10 18:00
Метц – Ницца
 0 : 1
7.10 22:00
Реймс – Монако
 1 : 3
8.10 14:00
Марсель – Гавр
 3 : 0
8.10 16:00
Брест – Тулуза
 - : -
8.10 16:00
Лион – Лорьян
 - : -
8.10 16:00
Монпелье – Клермон Фут
 - : -
8.10 18:05
Ланс – Лилль
 - : -
8.10 21:45
Ренн – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
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Лилль

 5 1 1
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