Гол Обамеянга помог «Марселю» обыграть «Гавр»
«Марсель» обыграл «Гавр» в матче 8-го тура лиги 1 — 3:0.
В составе «Марселя» забитыми мячами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (21-я минута) и Исмаила Сарр (84-я минута). Аруна Санганте из «Гавра» забил автогол на 18-й минуте.
Российский полузащитник гостей Далер Кузяев вышел на замену на 59-й минуте.
После 8 матчей «Марсель» занимает шестую строчку в турнирной таблице лиги 1, набрав 12 очков. «Гавр» — 13-й (девять очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|8
|5
|2
|1
|21-11
|17
|
2
|Ницца
|8
|4
|4
|0
|9-4
|16
|
3
|Брест
|7
|4
|2
|1
|8-6
|14
|
4
|Реймс
|8
|4
|1
|3
|14-11
|13
|
5
|ПСЖ
|7
|3
|3
|1
|14-6
|12
|
6
|Марсель
|8
|3
|3
|2
|12-11
|12
|
7
|Ренн
|7
|2
|5
|0
|13-7
|11
|
8
|Лилль
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|
9
|Нант
|8
|3
|2
|3
|14-15
|11
|
10
|Страсбур
|8
|3
|1
|4
|8-11
|10
|
11
|Монпелье
|7
|2
|3
|2
|12-9
|9
|
12
|Тулуза
|7
|2
|3
|2
|9-8
|9
|
13
|Гавр
|8
|2
|3
|3
|10-12
|9
|
14
|Метц
|8
|2
|2
|4
|7-14
|8
|
15
|Ланс
|7
|2
|1
|4
|7-12
|7
|
16
|Лорьян
|7
|1
|3
|3
|10-15
|6
|
17
|Клермон Фут
|7
|0
|2
|5
|5-12
|2
|
18
|Лион
|7
|0
|2
|5
|3-13
|2
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.10
|22:00
|
Страсбур – Нант
|1 : 2
|7.10
|18:00
|
Метц – Ницца
|0 : 1
|7.10
|22:00
|
Реймс – Монако
|1 : 3
|8.10
|14:00
|
Марсель – Гавр
|3 : 0
|8.10
|16:00
|
Брест – Тулуза
|- : -
|8.10
|16:00
|
Лион – Лорьян
|- : -
|8.10
|16:00
|
Монпелье – Клермон Фут
|- : -
|8.10
|18:05
|
Ланс – Лилль
|- : -
|8.10
|21:45
|
Ренн – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|5
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|4
|1
|1
|
|
Александру
Лилль
|5
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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