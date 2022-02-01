Зидан уже мог возглавить «ПСЖ», если бы не предстоящий матч против «Реала»

Зидан отказался сразу возглавить «ПСЖ» из-за матчей против «Реала» в Лиге чемпионов

Зинедин Зидан был согласен заступить на пост главного тренера «ПСЖ». Но его назначение отсрочил результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, так как на этой стадии парижане сыграют против «Реала», сообщает журналист Telefoot Жюльен Майнар.

Именно противостояние «ПСЖ» с бывшим клубом Зидана является главной помехой для назначения специалиста.

Последним местом работы француза был как раз мадридский «Реал».

Зидан покинул пост главного тренера «Реала» в мае 2021 года. Под его руководством «королевский клуб» дважды выигрывал чемпионат Испании и трижды становился обладателем кубка Лиги чемпионов.