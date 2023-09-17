«Брест» победил «Реймс» в гостях и вышел на второе место в чемпионате Франции

«Брест» обыграл «Реймс» на выезде в матче 5-го тура чемпионата Франции — 2:1.

На 19-й минуте полузащитник хозяев Амир Ричардсон открыл счет. На 50-й минуте отличился полузащитник гостей Махди Камара, а на 56-й минуте Пьер Ле Мелу принес «Бресту» победу.

«Брест» поднялся на второе место в турнирной таблице лиги 1 с 10 очками, отставая на 1 очко от лидирующего «Монако». «Реймс» идет на девятой строчке с 7 очками.

В параллельных матчах «Нант» победил «Клермон» (1:0), а «Страсбур» сыграл вничью с «Монпелье» (2:2).