Игроки «ПСЖ» Верратти и Диалло заразились коронавирусом

Два игрока «ПСЖ» заразились коронавирусом, сообщается в Twitter команды.

Положительные тесты на Covid-19 сдали Марко Верратти и Абду Диалло. Оба футболиста были изолированы. Игроки пропустят матч 22-го тура лиги 1 с «Лорьяном», который состоится 31 января.

После 21 тура чемпионата Франции «ПСЖ» занимает 1-е место, деля лидерство с «Лиллем». У обеих команд по 45 очков.