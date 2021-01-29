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Игроки «ПСЖ» Верратти и Диалло заразились коронавирусом

29 января 2021, 23:52
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Два игрока «ПСЖ» заразились коронавирусом, сообщается в Twitter команды.

Положительные тесты на Covid-19 сдали Марко Верратти и Абду Диалло. Оба футболиста были изолированы. Игроки пропустят матч 22-го тура лиги 1 с «Лорьяном», который состоится 31 января.

После 21 тура чемпионата Франции «ПСЖ» занимает 1-е место, деля лидерство с «Лиллем». У обеих команд по 45 очков.

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