«Лилль» с минимальным счетом обыграл «Реймс»

«Реймс» на своем поле проиграл «Лиллю» (0:1) в матче 2-го тура чемпионата Франции.

Единственный гол на 32-й минуте встречи забил нападающий гостей Жонатан Бамба.

«Лилль» с 4 очками занимает 3-е место в турнирной таблице лиги 1. «Реймс» — 11-я строчка и один балл.

Чемпионат Франции. Лига 1

2-й тур

«Реймс» — «Лилль» — 0:1 (0:1)

Гол: Бамба, 32.

«Реймс»: Райкович, Фас, Абдельхамид, Маресич, Конан, Шавалерен, Кафаро (Донис, 60), Кассама (Сирхейс, 76), Мунетси (Бериша, 31), Кутеса (Зенели, 60), Туре (Хорнби, 77).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик (Пье, 87), Брадарич, Ботман, Андре, Иконе (Юсуф Языджи, 79), Шека, Давид (Араужу, 69), Бурак Йылмаз (Веа, 79), Бамба.

Предупреждения: Зеки Челик, 34. Фас, 75. Хорнби, 80. Сирхейс, 81. Шавалерен, 83.

Судья: Фраппар (Франция).

30 августа. Реймс. Стадион «Огюст Делон».