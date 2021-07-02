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«Лилль» представил новую домашнюю форму

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«Лилль» презентовал домашний комплект формы на новый сезон. Футболки выполнены в традиционных красных цветах с ухором на передней части.

Новый розыгрыш чемпионата Франции стартует в августе. Первыми соперника «Лилля» будут «Метц», «Ницца», «Сент-Этьен» и «Монпелье».

Публикация от LOSC (@losclive)

По итогам сезона-2020/21 «Лилль» стал чемпионом Франции. Команда под руководством Кристофа Гальтье набрала 83 очка в 38 турах и опередила «ПСЖ» на 1 очко.

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Евгений Козинов все материалы автора

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