Головин и другие игроки «Монако» представили форму на сезон-2021/22

«Монако» на официальном сайте клуба представили новый комплект формы на сезон-2021/22.

Домашний комплект представлен в классических красном и белом цветах, шорты — красные, гетры — белые. Выездной комлект формы представлен в сером цвете с красными вставками. В презентации формы принял участие российский полузащитник Александр Головин.

«Монако» по итогам сезона-2020/21 занял третье место в чемпионате Франции и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.