Головин и другие игроки «Монако» представили форму на сезон-2021/22
12:30
«Монако» на официальном сайте клуба представили новый комплект формы на сезон-2021/22.
Домашний комплект представлен в классических красном и белом цветах, шорты — красные, гетры — белые. Выездной комлект формы представлен в сером цвете с красными вставками. В презентации формы принял участие российский полузащитник Александр Головин.
«Монако» по итогам сезона-2020/21 занял третье место в чемпионате Франции и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.
??° ???— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) July 1, 2021
?? @KappaFrance#RiseRiskRepeat #KeepPerforming pic.twitter.com/1X5ECrYj9o
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