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Головин и другие игроки «Монако» представили форму на сезон-2021/22

12:30
Форма «Монако» на сезон-2021/22. Фото ФК «Монако» Александр Головин в форме «Монако» на сезон-2021/22. Фото ФК «Монако»
Форма «Монако» на сезон-2021/22. Фото ФК «Монако»
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«Монако» на официальном сайте клуба представили новый комплект формы на сезон-2021/22.

Домашний комплект представлен в классических красном и белом цветах, шорты — красные, гетры — белые. Выездной комлект формы представлен в сером цвете с красными вставками. В презентации формы принял участие российский полузащитник Александр Головин.

«Монако» по итогам сезона-2020/21 занял третье место в чемпионате Франции и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.

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Сергей Разин все материалы автора

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