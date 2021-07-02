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Полузащитник сборной Бразилии Жерсон подписал контракт с «Марселем»

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«Масель» объявил о подписании контракта с полузащитником Жерсоном. 24-летний бразилец прилетел во Францию и успешного прошел медицинское обследование, после чего трансфер из «Фламенго» был оформлен официально.

Жерсон поставил подпись под пятилетним контрактом. За новую команду он будет выступать под номером 8.

Публикация от OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Ранее появилась информация, что «Марсель» заплатил 23 миллиона евро, не считая бонусов. В переходе был заинтересован главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

В этом сезоне Жерсон сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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