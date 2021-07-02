Полузащитник сборной Бразилии Жерсон подписал контракт с «Марселем»

«Масель» объявил о подписании контракта с полузащитником Жерсоном. 24-летний бразилец прилетел во Францию и успешного прошел медицинское обследование, после чего трансфер из «Фламенго» был оформлен официально.

Жерсон поставил подпись под пятилетним контрактом. За новую команду он будет выступать под номером 8.

Ранее появилась информация, что «Марсель» заплатил 23 миллиона евро, не считая бонусов. В переходе был заинтересован главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

В этом сезоне Жерсон сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.