Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Брестом»
«ПСЖ» на выезде обыграл «Брест» в матче 10-го тура французской лиги 1 — 3:2.
Дублем за парижан отметился Килиан Мбаппе. 24-летний француз забил на 28-й и 89-й минутах. Еще один гол «ПСЖ» на счету Уоррена Заир-Эмери, который открыл счет на 12-й минуте.
За «Брест» отличились Стив Мунье (43-я минута) и Жереми Ле Дуарон (52-я).
«ПСЖ» с 21 очком поднялся на второе место в лиге 1. «Брест» с 15 очками идет шестым в турнирной таблице чемпионата Франции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ницца
|10
|6
|4
|0
|11-4
|22
|
2
|ПСЖ
|10
|6
|3
|1
|23-9
|21
|
3
|Монако
|9
|6
|2
|1
|23-12
|20
|
4
|Реймс
|10
|5
|2
|3
|16-12
|17
|
5
|Лилль
|9
|4
|3
|2
|12-10
|15
|
6
|Брест
|10
|4
|3
|3
|11-11
|15
|
7
|Нант
|10
|4
|2
|4
|16-19
|14
|
8
|Марсель
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
9
|Ланс
|10
|3
|3
|4
|12-13
|12
|
10
|Ренн
|9
|2
|5
|2
|15-12
|11
|
11
|Тулуза
|9
|2
|5
|2
|11-10
|11
|
12
|Гавр
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
13
|Лорьян
|10
|2
|4
|4
|15-20
|10
|
14
|Страсбур
|9
|3
|1
|5
|8-14
|10
|
15
|Монпелье
|8
|2
|3
|3
|12-11
|9
|
16
|Метц
|9
|2
|2
|5
|8-16
|8
|
17
|Клермон Фут
|9
|1
|2
|6
|7-14
|5
|
18
|Лион
|9
|0
|3
|6
|7-18
|3
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.10
|22:00
|
Клермон Фут – Ницца
|0 : 1
|28.10
|18:00
|
Реймс – Лорьян
|1 : 0
|28.10
|22:00
|
Ланс – Нант
|4 : 0
|29.10
|15:00
|
Брест – ПСЖ
|2 : 3
|29.10
|17:00
|
Лилль – Монако
|- : -
|29.10
|17:00
|
Метц – Гавр
|- : -
|29.10
|17:00
|
Монпелье – Тулуза
|- : -
|29.10
|19:05
|
Ренн – Страсбур
|- : -
|29.10
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|5
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|7
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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