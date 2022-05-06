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6 мая, 23:52

«Монако» победил «Лилль» и продлил победную серию до восьми матчей

«Монако» Головина победил «Лилль»
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«Монако» на выезде обыграл «Лилль» в матче 36-го тура чемпионата Франции — 2:1.
Фото AFP

«Монако» на выезде обыграл «Лилль» в матче 36-го тура чемпионата Франции — 2:1.

В составе победителей дублем отметился Орельен Чуамени. За «Лилль» отличился Анжел Гомеш.

Российский полузащитник Александр Головин провел на поле 56 минут, а затем был заменен на Исмаила Якобса.

«Монако» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции и продлил победную серию до восьми матчей. «Лилль» занимает 10-е место.

Франция. Лига 1. 36-й тур
06 мая, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:2
Монако
Голы
Тшуамени, 42 (0:1), Гомеш, 69 (1:1), Тшуамени, 75 (1:2)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик Тиагу Джало (Брадарич, 87) Ботман Гудмундссон (Гомеш, 56) Жозе Фонти Андре Онана Бамба (Лихаджи, 90+2) Давид (Жегрова, 56) Веа
Монако
Нюбель Вандерсон Марипан Бадиашиле Кайю Энрике Агилар Тшуамени Головин (Якобс, 56) Фофана Бен-Йеддер (Боаду, 66) Фолланд (Жан Лукас, 81)
Предупреждения
Зеки Челик 39’, Жозе Фонти 51’, Андре 87’, Бамба 90’  -  Бен-Йеддер 65’
Судьи
Летексье (Франция)

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
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Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 35 19 8 8 56-36 65
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
6
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
7
 Лион 35 15 11 9 59-45 55
8
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
9
 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 35 13 9 13 45-48 48
12
 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
13
 Реймс 35 10 13 12 38-38 43
14
 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 35 8 11 16 38-53 35
16
 Лорьян 35 8 10 17 34-59 34
17
 Клермон Фут 35 8 9 18 35-65 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 35 5 12 18 47-85 27
20
 Метц 35 4 13 18 31-62 25
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6.05 22:00
Лилль – Монако
 1 : 2
7.05 18:00
Брест – Страсбур
 - : -
8.05 14:00
Метц – Лион
 - : -
8.05 16:00
Анже – Бордо
 - : -
8.05 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
8.05 16:00
Реймс – Ланс
 - : -
8.05 18:05
Лорьян – Марсель
 - : -
8.05 21:45
ПСЖ – Труа
 - : -
11.05 20:00
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 - : -
11.05 22:00
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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ПСЖ

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Клермон Фут

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Метц

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