«Монако» победил «Лилль» и продлил победную серию до восьми матчей

«Монако» на выезде обыграл «Лилль» в матче 36-го тура чемпионата Франции — 2:1.

В составе победителей дублем отметился Орельен Чуамени. За «Лилль» отличился Анжел Гомеш.

Российский полузащитник Александр Головин провел на поле 56 минут, а затем был заменен на Исмаила Якобса.

«Монако» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции и продлил победную серию до восьми матчей. «Лилль» занимает 10-е место.