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«Лилль» и «Лион» сыграли вничью

16:54
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«Лилль» и «Лион» сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Лилль» набрал 24 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Лион» идет на 13-й строчке (22 очка).

Франция. Лига 1. 18-й тур
12 дек, 15:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
0:0
Лион
Лилль
Грбич Зеки Челик Тиагу Джало Ботман Жозе Фонти Ренату Санчеш Андре (Онана, 90 ) Бамба (Гудмундссон, 81 ) Давид Иконе (Гомеш, 69 ) Бурак Йылмаз
Лион
Антони Лопеш Люкеба Энрике (Эмерсон, 35) Густо (Дюбуа, 85) Да Силва Боатенг Ауар (Шерки, 85) Тиагу Мендес (Какере, 73) Гимарайнс Дембеле Слимани (Кадевере, 73)
Предупреждения
Андре 18, Зеки Челик 22  -  Да Силва 24, Тиагу Мендес 45, Густо 82, Дембеле 88, Боатенг 90, Шерки 90
Судьи
Делерю

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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