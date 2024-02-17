«Лилль» на домашнем стадионе «Пьер Моруа» 17 февраля сыграет против «Гавра» в матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Лилль» — «Гавр» пройдет в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Официально игры чемпионата Франции не показывают в России.

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«Лилль» располагается на пятой строчке с 35 баллами в турнирной таблице лиги 1 после 21 матча. «Гавр» идет на 12-м месте с 24 очками после 21 встречи.

За «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев. В текущем сезоне 31-летний футболист провел 23 матча, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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