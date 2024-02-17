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«Лион» обыграл «Ниццу» и одержал третью победу подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
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16 февраля. Лион — Ницца - 1:0.
Фото AFP

«Лион» выиграл у «Ниццы» в матче 22-го тура чемпионата Франции — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Парк ОЛ» в Лионе.

Единственный гол на 22-й минуте забил полузащитник Орель Мангаля, который зимой перешел из «Ноттингем Форест».

«Лион» набрал 25 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Ницца» идет на 2-й строчке — 39 очков.

Франция. Лига 1. 22-й тур
16 февр, 23:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
1:0
Ницца

Футбол
ФК Лион
ФК Ницца
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 51-18 50
2
 Ницца 22 11 6 5 22-15 39
3
 Монако 21 11 5 5 40-30 38
4
 Брест 21 10 7 4 30-18 37
5
 Лилль 21 9 8 4 29-17 35
6
 Ланс 21 10 5 6 27-20 35
7
 Ренн 21 8 7 6 31-25 31
8
 Марсель 21 7 9 5 29-23 30
9
 Реймс 21 9 3 9 27-29 30
10
 Страсбур 21 6 7 8 22-29 25
11
 Лион 22 7 4 11 23-34 25
12
 Гавр 21 5 9 7 23-25 24
13
 Нант 21 6 4 11 22-32 22
14
 Монпелье 21 4 8 9 21-27 20
15
 Тулуза 21 4 8 9 20-29 20
16
 Лорьян 21 4 7 10 28-42 19
17
 Метц 21 4 5 12 18-32 17
18
 Клермон Фут 21 3 7 11 15-33 16
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27 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.02 23:00
Лион – Ницца
 1 : 0
17.02 19:00
Лилль – Гавр
 - : -
17.02 23:00
Нант – ПСЖ
 - : -
18.02 15:00
Страсбур – Лорьян
 - : -
18.02 17:00
Монако – Тулуза
 - : -
18.02 17:00
Монпелье – Метц
 - : -
18.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
18.02 19:05
Реймс – Ланс
 - : -
18.02 22:45
Брест – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Александр Ляказетт

Лион

 11
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

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ПСЖ

 7
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Марсель

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