«Лион» обыграл «Ниццу» и одержал третью победу подряд

«Лион» выиграл у «Ниццы» в матче 22-го тура чемпионата Франции — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Парк ОЛ» в Лионе.

Единственный гол на 22-й минуте забил полузащитник Орель Мангаля, который зимой перешел из «Ноттингем Форест».

«Лион» набрал 25 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Ницца» идет на 2-й строчке — 39 очков.