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17 февраля, 20:00

«Нант» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча лиги Франции

Видеотрансляция матча «Нант» — «ПСЖ» начнется в 23.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«Нант» 17 февраля на своем стадионе «Божуар» примет «ПСЖ» в матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию поединка «Нант» — «ПСЖ» можно будет в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры лиги 1 в матч-центре «СЭ».

«Нант» находится на 13-й строчке с 22 очками после 21 матча в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижане главного тренера Луиса Энрике лидируют в лиге 1 с 50 баллами после 21 встречи.

За «ПСЖ» выступает форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 30 матчей за парижан, забил 31 гол и сделал семь результативных передач.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 53-18 53
2
 Ницца 22 11 6 5 22-15 39
3
 Лилль 22 10 8 4 32-17 38
4
 Монако 21 11 5 5 40-30 38
5
 Брест 21 10 7 4 30-18 37
6
 Ланс 21 10 5 6 27-20 35
7
 Ренн 21 8 7 6 31-25 31
8
 Марсель 21 7 9 5 29-23 30
9
 Реймс 21 9 3 9 27-29 30
10
 Страсбур 22 6 7 9 23-32 25
11
 Лион 22 7 4 11 23-34 25
12
 Гавр 22 5 9 8 23-28 24
13
 Нант 22 6 4 12 22-34 22
14
 Лорьян 22 5 7 10 31-43 22
15
 Монпелье 21 4 8 9 21-27 20
16
 Тулуза 21 4 8 9 20-29 20
17
 Метц 21 4 5 12 18-32 17
18
 Клермон Фут 21 3 7 11 15-33 16
Результаты / календарь
1 тур
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10 тур
11 тур
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14 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.02 23:00
Лион – Ницца
 1 : 0
17.02 19:00
Лилль – Гавр
 3 : 0
17.02 23:00
Нант – ПСЖ
 0 : 2
18.02 15:00
Страсбур – Лорьян
 1 : 3
18.02 17:00
Монако – Тулуза
 - : -
18.02 17:00
Монпелье – Метц
 - : -
18.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
18.02 19:05
Реймс – Ланс
 - : -
18.02 22:45
Брест – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 11
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 16 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 16 1 1
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 19 1 8
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