«Нант» 17 февраля на своем стадионе «Божуар» примет «ПСЖ» в матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

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«Нант» находится на 13-й строчке с 22 очками после 21 матча в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижане главного тренера Луиса Энрике лидируют в лиге 1 с 50 баллами после 21 встречи.

За «ПСЖ» выступает форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 30 матчей за парижан, забил 31 гол и сделал семь результативных передач.

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