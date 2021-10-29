Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам высказался о природе расизма.

«Никто не рождается черным или белым, — приводит слова Тюрама The Guardian. — Важно, чтобы человек, которого называют белым, понимал, что это значит. Люди должны понимать, что они носят маски цвета кожи, потому что так сложилось исторически, и я предлагаю им снять эти маски.

Чтобы сделать это, нужно знать историю этой идентичности, привязанной к цвету кожи, социальную иерархию, которая была создана. Если углубиться в историю, становится понятно, что расизм — это обман, политический конструкт, созданный для эксплуатации людей ради обогащения меньшинства.

Чтобы измениться, нужно выйти за рамки категорий: мужчины, женщины, черные, белые и так далее. Мы должны продвигать идею о том, что мы прежде всего люди.

Большинство не хочет изменений из-за своих привычек. Так что меньшинство должно иметь возможность спровоцировать изменения".

Тюрам завершил карьеру футболиста в 2008 году из-за проблем с сердцем. В составе национальной команды Франции он становился чемпионом мира-1998 и Европы-2000.