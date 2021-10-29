Лилиан Тюрам: «Расизм — это обман, политический конструкт, созданный для эксплуатации людей ради обогащения меньшинства»
Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам высказался о природе расизма.
«Никто не рождается черным или белым, — приводит слова Тюрама The Guardian. — Важно, чтобы человек, которого называют белым, понимал, что это значит. Люди должны понимать, что они носят маски цвета кожи, потому что так сложилось исторически, и я предлагаю им снять эти маски.
Чтобы сделать это, нужно знать историю этой идентичности, привязанной к цвету кожи, социальную иерархию, которая была создана. Если углубиться в историю, становится понятно, что расизм — это обман, политический конструкт, созданный для эксплуатации людей ради обогащения меньшинства.
Чтобы измениться, нужно выйти за рамки категорий: мужчины, женщины, черные, белые и так далее. Мы должны продвигать идею о том, что мы прежде всего люди.
Большинство не хочет изменений из-за своих привычек. Так что меньшинство должно иметь возможность спровоцировать изменения".
Тюрам завершил карьеру футболиста в 2008 году из-за проблем с сердцем. В составе национальной команды Франции он становился чемпионом мира-1998 и Европы-2000.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/2021/oct/28/lilian-thuram-racism-has-always-been-a-scam-a-political-construction
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