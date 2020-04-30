Лига 1 потеряет четверть миллиарда евро из-за досрочного завершения чемпионата

Руководство чемпионата Франции приняло решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. В связи с этим Canal +, который является официальным телетранслятором, решил расторгнуть соглашение с лигой 1. Телеканал прекратил выплаты, предусмотренные условиями контракта, сообщает L'Equipe.

Лига должна была получить еще 243 миллиона евро, но после объявления о досрочном завершении сезона этого не будет. Досрочное расторжение сделки уже согласовано.

Чемпионом по итогам турнира был признан «ПСЖ».