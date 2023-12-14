Лига 1 подтвердила дисквалификацию Головина на один матч из-за пункта в регламенте

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 16-го тура лиги 1 с «Лионом» из-за правила в регламенте.

Россиянин не сможет сыграть из-за желтой карточки, полученной в 14-м туре в игре с «Монпелье» (2:0), сообщает официальный сайт лиги 1. Для Головина эта карточка стала 10-й в сезоне и согласно регламенту чемпионата, футболист должен пропустить одну игру из-за дисквалификации.

Санкция вступила в силу 12 декабря, а до этого полузащитник успел сыграть за «Монако» в матче 15-го тура лиги 1 против «Ренна» (2:1).