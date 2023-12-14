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Сегодня, 15:02

Лига 1 подтвердила дисквалификацию Головина на один матч из-за пункта в регламенте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 16-го тура лиги 1 с «Лионом» из-за правила в регламенте.

Россиянин не сможет сыграть из-за желтой карточки, полученной в 14-м туре в игре с «Монпелье» (2:0), сообщает официальный сайт лиги 1. Для Головина эта карточка стала 10-й в сезоне и согласно регламенту чемпионата, футболист должен пропустить одну игру из-за дисквалификации.

Санкция вступила в силу 12 декабря, а до этого полузащитник успел сыграть за «Монако» в матче 15-го тура лиги 1 против «Ренна» (2:1).

Александр Головин
ФК Лион
ФК Монако
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«ПСЖ» сыграет с командой шестого дивизиона Франции в 1/32 финала Кубка страны
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 3 1 38-12 36
2
 Ницца 15 9 5 1 16-6 32
3
 Монако 15 9 3 3 31-20 30
4
 Лилль 15 7 6 2 19-11 27
5
 Брест 15 7 4 4 19-15 25
6
 Марсель 15 6 5 4 22-16 23
7
 Ланс 15 6 5 4 19-15 23
8
 Реймс 15 7 2 6 21-21 23
9
 Нант 15 5 3 7 19-25 18
10
 Страсбур 15 4 5 6 14-20 17
11
 Гавр 15 3 7 5 13-17 16
12
 Метц 15 4 4 7 15-23 16
13
 Ренн 15 3 6 6 20-21 15
14
 Монпелье 15 3 6 6 17-20 15
15
 Тулуза 15 2 7 6 14-21 13
16
 Лорьян 15 2 6 7 20-29 12
17
 Клермон Фут 15 2 5 8 9-21 11
18
 Лион 15 2 4 9 14-27 10
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.12 23:00
Монако – Лион
 - : -
16.12 19:00
Гавр – Ницца
 - : -
16.12 23:00
Ланс – Реймс
 - : -
17.12 15:00
Нант – Брест
 - : -
17.12 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
17.12 17:00
Метц – Монпелье
 - : -
17.12 17:00
Тулуза – Ренн
 - : -
17.12 19:05
Марсель – Клермон Фут
 - : -
17.12 22:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Алиду Сейду

Алиду Сейду

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 12 1 4
Вармед Омари

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