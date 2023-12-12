«ПСЖ» сыграет с командой шестого дивизиона Франции в 1/32 финала Кубка страны

Клуб шестого французского дивизиона «Ревель» примет «ПСЖ» в матче 1/32 финала Кубка Франции.

Игра пройдет 7 января 2024 года.

Ранее «Арандина» из 4-го дивизиона Испании узнала соперника по 1/16 финала Кубка Испании. Им стал мадридский «Реал».