Леонарду Жардим: «Монако» постарается быстро создать конкурентоспособную команду"

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение от «Метца» со счетом 0:3 во 2-м туре лиги 1.

— Это тяжело, — цитирует L'?quipe Жардима. — Мы быстро были наказаны одиннадцатиметровым ударом на 10-й минуте и удалением спустя полчаса игры. Возможно, VAR не увидел то, что видел я. Мы шесть недель готовились с командой, но сегодня у нас были новые игроки, и мы должны вписать их в игру команды. Наша цель — работать больше и больше, чтобы преодолеть эти трудности. Если вы проиграете два или три матча, можете войти в отрицательный цикл, но мы постараемся быстро создать конкурентоспособную команду.

«Монако» Головина в меньшинстве крупно уступил «Метцу»