Леонарду Жардим: «Люди ничего не понимают, судят только по результату»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал, как влияет критика из-за неудачного старта в чемпионате Франции на команду. В пяти турах монегаски набрали лишь два очка.

-У болельщиков есть основания быть недовольными, результаты не на высоте, — цитирует Foot Mercato Жардима. — Я хорошо знаю, что для них важна только победа. В то же время мы тоже не рады этой ситуации. Хочу им сказать, что у нас есть опытные и качественные игроки, но это еще не команда. Мы работаем над этим.

Критики? Мне немного смешно. Нынешняя команда провела вместе всего 5 тренировок. Мы работаем, постараемся найти баланс. Главное — это победа в матчах. Мы изменим ситуацию, нам нужно найти схему, где каждый будет показывать максимум. В прошлом году я слышал много критики — метод Жардима, подготовка, травмы. Это были те самые люди, которые год назад радовались Лиге Чемпионов, игре. Единственное, что меняется — это результаты и время. Люди ничего не понимают, судят только по результату. Надо забыть это и постараться сделать все возможное.

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