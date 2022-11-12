Мбаппе признался, что думал об уходе из сборной Франции из-за расизма

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что рассматривал возможность уйти из национальной команды из-за проявлений расизма в свой адрес со стороны болельщиков.

«Раньше я говорил: «Я не могу играть за людей, которые считают меня обезьяной. Не буду играть». Но потом я порассуждал об этом с людьми, которые играют со мной и подбадривают меня. И тогда я решил, что мой отказ от выхода на поле покажет всем, что я сдался, а это плохо. Потому что я считаю, что должен быть примером для всех», — приводит слова Мбаппе Sports Illustrated.

Он также заявил, что сейчас это новая Франция, и именно ради этого он продолжает выступления за сборную. По его словам, он делает это, чтобы показать молодому поколению, что люди сильнее этого.

23-лений француз дебютировал за национальную команду в 2017 году и провел за нее 59 матчей, забил 28 мячей и отдал 21 результативную передачу.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

В групповом турнире Франция сыграет со сборными Австралии, Дании и Туниса.