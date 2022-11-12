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12 ноября, 12:12

Мбаппе признался, что думал об уходе из сборной Франции из-за расизма

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что рассматривал возможность уйти из национальной команды из-за проявлений расизма в свой адрес со стороны болельщиков.

«Раньше я говорил: «Я не могу играть за людей, которые считают меня обезьяной. Не буду играть». Но потом я порассуждал об этом с людьми, которые играют со мной и подбадривают меня. И тогда я решил, что мой отказ от выхода на поле покажет всем, что я сдался, а это плохо. Потому что я считаю, что должен быть примером для всех», — приводит слова Мбаппе Sports Illustrated.

Он также заявил, что сейчас это новая Франция, и именно ради этого он продолжает выступления за сборную. По его словам, он делает это, чтобы показать молодому поколению, что люди сильнее этого.

23-лений француз дебютировал за национальную команду в 2017 году и провел за нее 59 матчей, забил 28 мячей и отдал 21 результативную передачу.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

В групповом турнире Франция сыграет со сборными Австралии, Дании и Туниса.

Источник: https://www.si.com/soccer/2022/11/10/kylian-mbappe-france-world-cup-psg-daily-cover

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1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
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Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
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8
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9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
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 Реймс 14 3 7 4 15-20 16
13
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14
 Осер 14 3 4 7 14-26 13
15
 Монпелье 14 4 1 9 23-28 13
16
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