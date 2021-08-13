Кюрзава может сменить «ПСЖ» на «Лион»
02:50
Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава может продолжить карьеру в другом клубе. По информации L'Equipe, «Лион» заинтересован в 28-летнем французе.
Ранее сообщалось об интересе «Ниццы» и «Галатасарай» хотят заполучить левого защитника.
В прошлом сезоне Кюрзава провел 19 матчей в лиге 1, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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