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Кюрзава может сменить «ПСЖ» на «Лион»

02:50
Левен Кюрзава. Фото Instagram
Левен Кюрзава. Фото Instagram
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Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава может продолжить карьеру в другом клубе. По информации L'Equipe, «Лион» заинтересован в 28-летнем французе.

Ранее сообщалось об интересе «Ниццы» и «Галатасарай» хотят заполучить левого защитника.

В прошлом сезоне Кюрзава провел 19 матчей в лиге 1, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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