«ПСЖ» показал знакомство Месси с командой: Лионель тепло обнялся и пообщался с Рамосом
18:57
«ПСЖ» показал знакомство форварда Лионеля Месси с командой.
Футболист пообщался с игроками парижан, включая экс-капитана «Реала» Серхио Рамоса, который в июле перешел в «ПСЖ».
Месси подписал контракт с «ПСЖ» 10 августа. Сегодня, 12 августа, футболист провел первую тренировку с новой командой.
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