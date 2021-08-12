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«ПСЖ» показал знакомство Месси с командой: Лионель тепло обнялся и пообщался с Рамосом

18:57

«ПСЖ» показал знакомство форварда Лионеля Месси с командой.

Футболист пообщался с игроками парижан, включая экс-капитана «Реала» Серхио Рамоса, который в июле перешел в «ПСЖ».

Месси подписал контракт с «ПСЖ» 10 августа. Сегодня, 12 августа, футболист провел первую тренировку с новой командой.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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