«ПСЖ» показал знакомство Месси с командой: Лионель тепло обнялся и пообщался с Рамосом

«ПСЖ» показал знакомство форварда Лионеля Месси с командой.

Футболист пообщался с игроками парижан, включая экс-капитана «Реала» Серхио Рамоса, который в июле перешел в «ПСЖ».

Месси подписал контракт с «ПСЖ» 10 августа. Сегодня, 12 августа, футболист провел первую тренировку с новой командой.