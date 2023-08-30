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Сегодня, 15:45

Кузяев — о выборе лиги 1: «Франция выиграла чемпионат мира-2018 и вышла в финал в 2022-м, это о многом говорит!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Далер Кузяев (в центре).
Фото AFP

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев объяснил причины подписания контракта с французским клубом.

«Три года назад я уже много думал о переходе в одну из топ-5 лиг. Это не было неожиданностью. Я потратил какое-то время, чтобы взвесить все «за» и «против», подумать о том, должен ли я покинуть свою страну и в какую лигу мне перейти.

Это был нелегкий процесс для меня и моей семьи, потому что я только что провел шесть фантастических сезонов в «Зените» и был в очень хороших отношениях со всеми. Но мы пришли к выводу, что пришло время подумать о чем-то другом. Появилась эта возможность подписать контракт во Франции... Я действительно хотел играть в пятерке лучших лиг, и все знают репутацию французского футбола. Сборная Франции выиграла чемпионат мира-2018 и вышли в финал в 2022 году, так что это о многом говорит!» – цитирует Кузяева официальный сайт лиги 1.

30-летний россиянин в летнее трансферное окно подписал контракт с «Гавром». Он перешел в французский клуб в статусе свободного агента – летом у него завершился контракт с «Зенитом».

Кузяев провел за «Гавр» 3 матча, в которых отличился одной голевой передачей.

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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Кузяев рассказал о своих сильных качествах: «Я играл на всех позициях, кроме вратарской!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
2
 Марсель 3 2 1 0 6-3 7
3
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
4
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
5
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ренн 3 1 2 0 8-4 5
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
16
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
17
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 - : -
2.09 18:00
Брест – Ренн
 - : -
2.09 22:00
Монако – Ланс
 - : -
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 3
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 3
П
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 2
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 2
И К Ж
Александру

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Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 2 1 0
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