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Сегодня, 15:47

Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Монпелье»

Мария Гусева
Корреспондент
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«Гавр» объявил стартовый состав на матч первого тура чемпионата Франции против «Монпелье».

Российский полузащитник Далер Кузяев проведет дебютный официальный матч в составе «небесных».

«Гавр»: Десма, Лльорис, Него, Сальмье, Санганте, Таргаллин, Кузяев, Ндиайе, Алиуи, Казимир, Сомаре

Матч «Монпелье» — «Гавр» пройдет сегодня, 13 августа. Начало встречи — 16.00 мск.

Франция. Лига 1. 1-й тур
13 авг, 16:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
Гавр

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Монпелье
3
2
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Клермоном»

«Брест» в большинстве обыграл «Ланс» в матче чемпионата Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
2
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
3
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
4
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
5
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
6
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
7
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
9
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
10
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
11
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
14
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
15
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
16
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
17
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
18
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.08 22:00
Ницца – Лилль
 1 : 1
12.08 18:00
Марсель – Реймс
 2 : 1
12.08 22:00
ПСЖ – Лорьян
 0 : 0
13.08 14:00
Брест – Ланс
 3 : 2
13.08 16:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 16:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 16:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 18:05
Ренн – Метц
 - : -
13.08 21:45
Страсбур – Лион
 - : -
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ЖК
Г
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 2
Витинья

Витинья

Марсель

 1
Бафоде Диаките

Бафоде Диаките

Лилль

 1
П
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 1
Терем Моффи

Терем Моффи

Ницца

 1
Маршалл Мунетси

Маршалл Мунетси

Реймс

 1
И К Ж
Адриен Томассон

Адриен Томассон

Ланс

 1 1 0
Юсеф Аталь

Юсеф Аталь

Ницца

 1 0 1
Лилиан Брассье

Лилиан Брассье

Брест

 1 0 1
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