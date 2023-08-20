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Луис Энрике — о ничьей с «Тулузой»: «Это начало сезона. «ПСЖ» еще далек от того, что я хочу»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги матча второго тура чемпионата Франции против «Тулузы» (1:1).

«Это разочарование. Мы должны были выиграть. Я думаю, что мы неплохо провели первый тайм. Во втором, если не считать гола, мы потеряли контроль и плохо действовали с мячом. Начали хуже играть на переходах. Очередная ничья. Да, не хватило контроля, особенно при счете 1:0. Два или три момента, которые у нас были, мы не реализовали, и нам не повезло, мы пропустили пенальти. Опасения? Нет, это начало сезона. Команда еще далека от того, что я хочу, особенно в атаке. Мы будем продолжать работать», — приводит слова Энрике RMC Sport.

«ПСЖ» во второй раз подряд потерял очки и с 2 баллами идет на восьмой строчке в лиге 1. «Тулуза» с 4 очками занимает третье место в турнирной таблице.

В следующем туре команда Луиса Энрике 26 августа дома сыграет с «Лансом», а «Тулуза» на день позже в гостях сыграет со «Страсбуром».

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза
Луис Энрике
0
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
2
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
3
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
4
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
5
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
6
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
7
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
8
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
9
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
10
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
11
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
12
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
13
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
14
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
15
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
17
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
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 Нант 1 0 0 1 1-2 0
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Метц – Марсель
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19.08 20:00
Лион – Монпелье
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19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 1 : 1
20.08 14:00
Лилль – Нант
 - : -
20.08 16:00
Гавр – Брест
 - : -
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 - : -
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
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20.08 18:05
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