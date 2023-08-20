Луис Энрике — о ничьей с «Тулузой»: «Это начало сезона. «ПСЖ» еще далек от того, что я хочу»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги матча второго тура чемпионата Франции против «Тулузы» (1:1).

«Это разочарование. Мы должны были выиграть. Я думаю, что мы неплохо провели первый тайм. Во втором, если не считать гола, мы потеряли контроль и плохо действовали с мячом. Начали хуже играть на переходах. Очередная ничья. Да, не хватило контроля, особенно при счете 1:0. Два или три момента, которые у нас были, мы не реализовали, и нам не повезло, мы пропустили пенальти. Опасения? Нет, это начало сезона. Команда еще далека от того, что я хочу, особенно в атаке. Мы будем продолжать работать», — приводит слова Энрике RMC Sport.

«ПСЖ» во второй раз подряд потерял очки и с 2 баллами идет на восьмой строчке в лиге 1. «Тулуза» с 4 очками занимает третье место в турнирной таблице.

В следующем туре команда Луиса Энрике 26 августа дома сыграет с «Лансом», а «Тулуза» на день позже в гостях сыграет со «Страсбуром».