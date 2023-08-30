Кузяев объяснил, почему ушел из «Зенита»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал о причинах своего перехода из «Зенита».

«Я знаю, что многие люди были удивлены, увидев, что я перешел из «Зенита» в «Гавр», но я также получил много положительных отзывов. Многие люди поняли мое решение. Они знают, что я провел почти десять лет в российской лиге и что мне нужен был новый вызов. Я хотел пойти дальше и открыть для себя новую страну, новую культуру ... Есть очень много причин, по которым я очень счастлив сегодня в «Гавре», — приводит слова Кузяева официальный сайт французской лиги 1.

30-летний россиянин в летнее трансферное окно подписал контракт с «Гавром». Он перешел в французский клуб в статусе свободного агента — летом у него завершился контракт с «Зенитом».

Кузяев провел за «Гавр» 3 матча, в которых отличился одной голевой передачей.