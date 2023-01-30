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Сегодня, 09:26

Главный тренер «ПСЖ» Гальтье: «Клуб работает над тем, чтобы привести хотя бы одного игрока»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал о планах парижского клуба на зимнее трансферное окно.

«Клуб работает над тем, чтобы привести хотя бы одного игрока. У нас есть серьезные ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей. Мы хотим усилить состав, но будет ли это, я не знаю. Как я уже говорил вам, раз мы потеряли игрока в линии нападения, то хотели компенсировать эту потерю приобретением нового атакующего футболиста. Посмотрим, что у нас выйдет. Может быть, мы никого не купим. Трансферами занимаются президент клуба и Луиш Кампуш, я занят подготовкой к матчам», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 48 очков за 20 матчей.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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2
 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 20 13 4 3 40-17 43
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
7
 Лилль 20 10 4 6 35-26 34
8
 Клермон Фут 20 8 5 7 24-27 29
9
 Лион 20 8 4 8 30-23 28
10
 Ницца 20 7 7 6 23-20 28
11
 Тулуза 20 7 5 8 31-35 26
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 Реймс 20 5 11 4 22-24 26
13
 Нант 20 4 10 6 21-24 22
14
 Монпелье 20 6 2 12 30-40 20
15
 Труа 20 4 7 9 31-41 19
16
 Брест 20 4 6 10 23-34 18
17
 Аяччо 20 4 3 13 16-36 15
18
 Страсбур 20 2 9 9 25-36 15
19
 Осер 20 3 4 13 16-43 13
20
 Анже 20 2 2 16 17-45 8
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27.01 23:00
Лорьян – Ренн
 2 : 1
28.01 19:00
Труа – Ланс
 1 : 1
28.01 23:00
Марсель – Монако
 1 : 1
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 1 : 0
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 0 : 2
29.01 17:00
Брест – Анже
 4 : 0
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 0 : 0
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 1 : 2
29.01 19:05
Аяччо – Лион
 0 : 2
29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
 1 : 1
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
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Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 15 2 2
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Эммануэль Агбаду

Реймс

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