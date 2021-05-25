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Кристоф Галтье объявил, что покидает пост главного тренера «Лилля»

20:21
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Главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье сообщил о решении покинуть клуб, который под его руководством в минувшем сезоне стал чемпионом Франции.

«Я принял решение. Сегодня утром после долгой беседы я сообщил президенту, что собираюсь уйти из «Лилля». Не знаю, какие слова подобрать. Я просто уверен, что мое время здесь окончено. Этого четырехлетнего цикла достаточно. Чувствую, что настал момент покинуть этот прекрасный клуб», — цитирует Галтье L'Equipe 25 мая.

Клуб оформил чемпионство впервые с сезона-2010/11. Всего на счету команды четыре победы в лиге 1.

В 38 турах «Лилль» набрал 83 балла, у «ПСЖ», занявшего второе место, на одно очко меньше.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Article/Christophe-galtier-c-est-le-moment-de-quitter-lille/1255864

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